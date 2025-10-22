Zatrzymali go po 20 latach, za kilka tygodni sprawa by się przedawniła

Do zdarzenia doszło w Bytomiu Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, do przestępstwa doszło 20 lat temu. Mężczyzna wykorzystał wówczas seksualnie kobietę. Przez 20 lat nie udawało się go namierzyć. Jeszcze kilka tygodni i sprawa uległaby przedawnieniu

Dzięki prowadzonym przez cały czas czynnościom, w szczególności dzięki pracy technika kryminalistyki, 47-latek został teraz zatrzymany.

"Policjanci zabezpieczyli wówczas materiał biologiczny pochodzący od sprawcy sprawcy. Pozwoliło to na powrót do sprawy sprzed niemal 20 lat. Kryminalni przeprowadzili szereg czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny" - podała policja.

Kilka dni temu podejrzany został zatrzymany. Na wniosek śledczych oraz prokuratora zastosowany został w niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, a o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

OGLĄDAJ: TVN24 HD