Katowice 29-latek miał w domu 22 kilogramy marihuany Oprac. Anna Winiarska |

29-latek miał w domu 22 kilogramy marihuany Źródło wideo: Śląska policja Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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Informację o zatrzymaniu 29-latka podała w piątek bytomska komenda policji.

"Bytomscy kryminalni z Komisariatu Policji V w Bytomiu ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie miasta mogą być przechowywane większe ilości narkotyków. Ich ustalenia okazały się w pełni trafione. W mieszkaniu stróże prawa znaleźli hermetycznie zamknięte worki zawierające susz roślinny" - poinformowała policja.

29-latek miał w domu 22 kilogramy marihuany Źródło zdjęcia: Śląska policja

Narkotyki przemycone z Holandii

29-latek, do którego należały narkotyki, został zatrzymany. Badania potwierdziły, że miał w mieszkaniu ponad 22 kilogramy marihuany. Oprócz niej znaleziono również kilkadziesiąt gramów amfetaminy. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przywiózł narkotyki z Holandii.

W czwartek bytomski sąd na wniosek śledczych aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich przemyt do Polski. Za transgraniczny przemyt znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet do 20 lat więzienia.

29-latek miał w domu 22 kilogramy marihuany Źródło zdjęcia: Śląska policja

29-latek miał w domu 22 kilogramy marihuany Źródło zdjęcia: Śląska policja