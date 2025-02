Doradca prezydenta Ukrainy: Putin nie jest gotowy do rozmów

Wkrótce miną 3 lata od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy pojawia się szansa na zakończenie wojny. Bardziej prawdopodobne, że będzie to zawieszenie broni, niż trwały pokój. W Ukrainie nadzieja miesza się z niepokojem, że Rosja wykorzysta porozumienie, by się uzbroić i ponownie zaatakować. Gościem Andrzeja Zauchy w programie "Wiatr ze Wschodu" był Mychajło Podolak, były dziennikarz i specjalista ds. strategii politycznych i zarządzania kryzysowego, jeden z członków ukraińskiej delegacji na rozmowach z Rosją w pierwszych dniach wojny i kluczowy doradca prezydenta Ukrainy. W rozmowie wskazał, że najpierw Trump powinien zbudować komunikację i ujednolicić stanowiska między USA, Europą, a Ukrainą na temat końca wojny. - Musi podjąć odpowiednie decyzje, czyli zanurzyć się w wojnę jeszcze głębiej. My to już widzimy. Retoryka Trumpa jest dzisiaj zupełnie inna. Musi zrozumieć, że skuteczne będą tylko instrumenty przymusu. Kiedy te instrumenty będą odpowiednio rozbudowane, dopiero wtedy będziemy mogli porozmawiać i zacznie się dialog z Rosją - wyjaśnił. Zdaniem Podolaka Trump nie będzie grał tak, jak chce tego Putin. Przyznał, że podoba mu się narracja amerykańskiej strony. - Putin w ogóle nie jest gotowy do rozmów, bo w takiej sytuacji wszystko straci w oczach swojego otoczenia i wewnątrz Rosji - dodał.