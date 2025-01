"Takiego kataklizmu nie widzieliśmy od dawna". Jest coraz gorzej. Co nas czeka?

Polska doświadczyła wielkiej, niszczycielskiej powodzi. - Mamy się czym martwić - mówiła w programie "Rozmowy o końcu świata" w TVN24 GO Dominika Lasota (Inicjatywa Wschód). Jak zaznaczyła, "takiego kataklizmu nie widzieliśmy od dawna", a te katastrofy stają się coraz silniejsze. Prof. Zbigniew Karaczun (Koalicja Klimatyczna, SGGW) przypomniał, że powódź została wywołana tym, iż padało 300-350 milimetrów wody w ciągu doby. To półroczny opad w Polsce. - Na to, że była tak katastrofalna, nałożyły się także błędy w gospodarce wodnej - powiedział. Dodał, iż nadal nie widzi, żebyśmy wyciągnęli wnioski z tego, co się zdarzyło w 2024 roku. Prof. Piotr Skubała (Państwowa Rada Ochrony Przyrody, UŚ) uznał, że "będzie po prostu gorzej". - Mieliśmy klasyczny przykład, na czym polegają zmiany klimatu - wskazał. Dr Paulina Sobiesiak-Penszko (Instytut Spraw Publicznych) podkreśliła, że w ostatnich latach kompletnie zapomnieliśmy o tym, jak ważne jest tworzenie opowieści o przyszłości, zarówno jeśli zrobimy wszystko, aby zatrzymać ocieplenie klimatu, jak i jeśli tego nie zrobimy. To według niej "stworzyło bardzo duże pole do rozpowszechniania dezinformacji i szerzenia propagandy". - Mieliśmy wielkie oczekiwania po wyborach 15 października, widząc porozumienie koalicyjne, gdzie kwestie zmian klimatu znalazły się na ósmym miejscu - wytknęła Dr Joanna Pandera (prezeska Forum Energii). Jak dodała, "później się okazało, że temat gdzieś utonął na fali innych problemów".