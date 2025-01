Trump coraz bardziej wkurzony. "Zagroził Putinowi tym, co powinno go zaboleć najbardziej"

Mamy do czynienia z poważną zmianą retoryki, jeśli nie rewolucją werbalną w pojmowaniu tego, co nazywamy relacjami międzynarodowymi - mówił w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 Jacek Stawiski. Według niego "żądanie, że państwa NATO mają płacić 5 procent PKB na własne budżety obronne, to niepokojąca zapowiedź". - To jest forma ultimatum, która może być nie do spełnienia dla krajów, które i tak wydają dziesiątki miliardów euro na obronność, a jednocześnie nie ma tam widocznie przyzwolenia społecznego - wskazał. Jak dodał, "to jest niepokojąca zapowiedź dla NATO". Marcin Wrona odniósł wrażenie, iż "Trump jest coraz bardziej wkurzony, że Władimir Putin się nie odzywa i nie wyciąga ręki w stronę Donalda Trumpa, który mówi, że jest gotowy się spotkać". - Stąd informacja o tym, że jeżeli Rosja nie będzie gotowa usiąść do rozmów z Ukrainą, to pojawią się dodatkowe sankcje - kontynuował. Jak zaznaczył, prezydent USA "zagroził Putinowi tym, co powinno go zaboleć najbardziej - powiedział, że będzie rozmawiał z Arabią Saudyjską i państwami OPEC, żeby obniżyć ceny ropy naftowej. - Jeśli obniżą ceny, to Putin będzie musiał jeszcze bardziej obniżyć ceny, bo ma ograniczone rynki zbytu i będzie miał mniej pieniędzy na wojnę - tłumaczył Wrona.