"Nie tylko Hamas boi się Trumpa". Czy porozumienie o zawieszeniu broni przetrwa?

Osiągnięto porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. - Ja się zastanawiam, czy porozumienie przetrwa próbę czasu. Wątpię szczerze mówiąc - skomentował w "Rozmowach na szczycie" w TVN24 GO Marcin Wrona. Zwrócił uwagę, że "skrajna prawica izraelska jest bardzo niezadowolona z tego, że porozumienie zostało zawarte". - Pytanie, czy rząd Netanjahu przetrwa tę pierwszą fazę, czy to nie rozpadnie się gdzieś po drodze i wrócimy do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia - powiedział. Wrona zwrócił uwagę, że "to wszystko nagle ruszyło z kopyta i zostało zawarte tuż przed inauguracją Donalda Trumpa dlatego, że nie tylko Hamas się go boi". - Netanjahu też obawia się Donalda Trumpa i jego nieprzewidywalności - dodał. Jacek Stawiski wskazał, iż "Hamas w swojej ideologii uważa, że każdy Izraelczyk jest winien, każdy mężczyzna jest żołnierzem i tak muszą być traktowani". Według niego zawarte porozumienie "to rzeczywiście jakiś promyk nadziei w makabrycznej sytuacji, w której Hamas nadal toczy wielką wojnę propagandową, nadal maskuje się ludnością w Strefie Gazy i nadal jego uzbrojone formacje ukrywają się w strukturach cywilnych". - W tym momencie trudno powiedzieć, jak będzie się kształtować przyszłość Strefy Gazy - stwierdził.