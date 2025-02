"Jak powstrzymać Putina? Dać Zelenskiemu broni ile wlezie"

Dzisiaj nie prowadzimy rozmów tutaj o żadnym porozumieniu pokojowym, a szkoda. Wojna trwa długo. Wojna, którą rozpętał Putin - powiedział prezydent Ukrainy w czasie spotkania z amerykańskimi senatorami w Monachium. Wołodymir Zełenski informował, że ostrzegał Donalda Trumpa, że Putin "jest kłamcą". - Ja mu nie wierzę, gdy mówi o pokoju - dodał. Zapowiedział, że spotka się z Putinem dopiero wtedy, gdy opracuje plan pokojowy z Trumpem. - Dopiero w takim wypadku będę mógł się z nim spotkać - mówił. Senator Lindsey Graham także stwierdził, że Putin jest kłamcą. Ostrzegał, że rosyjski dyktator nie zatrzyma się. - Jak powstrzymać Putina? Dać temu gościowi broni ile wlezie - powiedział senator, wskazując na Zełenskiego. - Zróbmy to porozumienie z minerałami. Jak podpiszemy, to Putin będzie miał przesrane, bo Trump będzie tego bronił - tłumaczył Graham, dodając, że Trump będzie bronił interesów Ameryki. - Putin nie zatrzyma się, dopóki ktoś go nie powstrzyma, a Ukraińcy go zatrzymują - podkreślił. Graham mówił także, że "Ukraina musi być przy stole negocjacyjnym", a w Afganistanie popełniono błąd, że afgański rząd nie uczestniczył w negocjacjach. - W 2014 roku nie daliśmy Ukrainie tego, czego potrzebowała. Teraz zrobimy to lepiej - obiecał. Graham przypomniał, że w 2014 dali Ukrainie koce zamiast broni.