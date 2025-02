Włoszczowska: dziwię się, że Kancelaria Prezydenta jest tak niedoinformowana, wystarczyło zadzwonić do mnie

Na pewno potencjalna kandydatura prezydenta Dudy nie wpływa na moją pozycję w tej chwili - mówiła w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 Maja Włoszczowska, opowiadając o swojej pracy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Sportsmenka, wielokrotna medalistka w kolarstwie górskim, zaznaczyła, że jej członkostwo w MKOl związane jest z pracą w komisji zawodniczej, ale przyznała, że jeżeli zasłuży na to, to za trzy lata przemyślałaby zostanie członkiem stałym Komitetu. Wskazała przy tym, że każdy kraj może mieć jednego takiego członka. Zapytana o jej odpowiedź do Andrzeja Dudy w sprawie diet członków stałych, Włoszczowska powiedziała, że "stara się komentować tylko i wyłącznie fakty". - Nie chcę ingerować w tę dyskusję, natomiast jeżeli pojawiają się totalnie błędne informacje na temat MKOl, na jakiego członka kandyduje prezydent, poczuwam się do obowiązku, aby odpowiedzieć - zaznaczyła. Wyraziła przy tym zdziwienie, "że Kancelaria Prezydenta jest tak niedoinformowana". - Wystarczyło zadzwonić do mnie - dodała. Włoszczowska wspomniała również, że "kolarstwo górskie, ze wszystkich dyscyplin kolarskich, jest pionierem" i "kobiety, od samego początku tej dyscypliny, są równe". - Zamiast na to narzekać, pokażmy, że damska rywalizacja potrafi być emocjonująca - uznała, podkreślając, że "bardzo często damska rywalizacja jest dużo bardziej zacięta".

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik poleciła książkę Anny Dębowskiej "Śpiewacy eksportowi". Maja Włoszczowska zarekomendowała książkę Petera Attia "Żyć dłużej. Nauka o długim życiu w zdrowiu". Natomiast w #TalentAktywność to #przyszłość gościem był matematyk Dawid Kielak.