Sarsa: jestem dla siebie katem

Trzeba być egoistą w tej branży, żeby być prawdą dla innych - mówiła Sarsa w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO. Artystka zaznaczyła, że bardzo szybko się sobą nudzi, a decyzje o tym, jak brzmi jej muzyka, zawsze pochodzą z jej serca. - W trakcie komponowania nie jestem świadoma, co śpiewam - dodała. Sarsa stwierdziła, że chyba "jest dla siebie katem". Powiedziała, że swojego debiutu "nigdy nie celebrowała tak, jak należało". - Ciągle tylko dalej, dalej, dalej - kontynuowała. Kompozytorka wspomniała również, że nigdy nie interesowała się światem muzyki. To jej brat miał być wokalistą, a ona lekarzem. Dziś przyznaje jednak, że bardzo kocha muzykę i nie wie, co mogłaby robić innego w życiu.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik poleciła poezję Ewy Lipskiej "Pamięć operacyjna", natomiast Sarsa zarekomendowała "Wędrówkę dusz" twórczości dr Michaela Newtona. Natomiast w #TalentAktywność to #przyszłość gościnią byłą ampfutbolistka Monika Kukla.