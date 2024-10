Dagmara Domińczyk: po śmierci taty totalnie się rozpadłam

Parę razy, jak byłam młodsza, było nieciekawie. Na planie czułam, że jestem w cieniu. Wydawało mi się, że muszę być grzeczna - mówiła Dagmara Domińczyk. W programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO aktorka wspominała między innymi swoją rolę w serialu "Sukcesja". - Dla mnie to była idealna praca - przyznała Domińczyk. Dodała, że tuż przed zakończeniem zdjęć do serialu umarł jej ojciec. - Po śmierci taty totalnie się rozpadłam - wyznała Domińczyk. Opowiedziała również o internowaniu ojca, który w latach 80. należał do Solidarności. - Jak żegnałam się z tatą przed internowaniem, to zastanawiałam się, czy go jeszcze zobaczę. To trauma, która została mi na całe życie - powiedziała Domińczyk. Mówiła też o współpracy z kobietami na planie filmowym. Aktorka grała w filmach reżyserowanych przez między innymi Sofię Coppolę, Maggie Gyllenhaal i Kamilę Taraburę. - Kobiety potrafią prowadzić plan. Wiedzą, czego chcą, ale bez krzyku - stwierdziła Domińczyk.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik rekomendowała zbiór opowiadań "Johnny Panika i Biblia Snów" Sylvii Plath. Dagmara Domińczyk poleciła zaś książkę "Rok magicznego myślenia" Joan Didion. Natomiast w #TalentAktywność to #przyszłość gościem był Kamil Otowski - pływak, zdobywca dwóch złotych medali na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu.