"Gdy zobaczyliśmy, jak te billboardy wyglądają, to włosy stanęły dęba"

Nie ma innego kraju w Europie, w którym politycy tak obsiedli spółki energetyczne. Być może na rękę jest im utrzymywać nas w nieświadomości, a moim zdaniem oszukiwać. To, co opowiadają, to kłamstwa - mówiła w programie "Czarno na białym. Podcast" Olga Orzechowska, autorka między innymi reportażu "Kasa z lasów". Na projekt Lasów Państwowych "Zrównoważona gospodarka leśna", zakładający umieszczenie dwóch tysięcy billboardów w lasach, planowano wydać 65 milionów złotych. Nie doszedł on jednak do skutku. - Jak zobaczyliśmy, jak te billboardy wyglądają, to włosy stanęły dęba. (...) Będąc na etapie realizacji pierwszych zdjęć, nie wiedzieliśmy, że trafimy na koniec świata, na kraniec Polski. Wylądowaliśmy w miejscu bez zasięgu - wskazała. W rozmowie z Tomaszem Jaworskim wspominała, że osoby odpowiedzialne za ten projekt same nie wiedziały, gdzie i ile tych billboardów jest. Znajdowali je ludzie spacerujący po lesie. Orzechowska rozmawiała również o reportażu "Wody czerwone", który realizowała wraz z Filipem Folczakiem i Wojciechem Bojanowskim.

