Stan konkretów

Od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska mija rok. Jego partia jesienią ubiegłego roku szła do władzy, składając obietnice w formie "stu konkretów" na pierwsze sto dni rządów. Wynik wyborów pokazał, że Koalicja Obywatelska nie będzie rządzić samodzielnie. A rząd Tuska popiera obecnie w Sejmie kilka ugrupowań. Mimo to "sto konkretów" Tusk uznał za zobowiązanie, które ma realizować cały rząd. Dał temu wyraz podczas expose w Sejmie rok temu. Kacper Sulowski z "Czarno na białym", wraz ze swoimi rozmówcami, analizuje, ile z obiecanych konkretów udało się zrealizować i co stanęło na przeszkodzie, aby zrealizować wszystkie.