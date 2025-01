Attaboys, czyli zuchy premiera

Polska Izba Handlowa w USA została wymieniona przez gen. Jarosława Stróżyka, przewodniczącego komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich, jako instytucja, która mogła finansować rosyjskie wpływy w Stanach Zjednoczonych. To bardzo poważny zarzut. Co ciekawe, jak wynika z dokumentów, do których dotarł reporter "Czarno na białym", najważniejsze osoby w państwie - między innymi ówczesny premier Mateusz Morawiecki i ówczesny wicemarszałek Senatu Adam Bielan - nadzorowali w 2018 roku działania, które doprowadziły do powstania tej tajemniczej izby handlowej, a także pośrednio do przelania pieniędzy polskich podatników na konto amerykańskiego lobbysty, wcześniej zaangażowanego w szerzenie rosyjskiej propagandy. Wszystko teoretycznie miało służyć promocji Polski w Stanach Zjednoczonych, ale dziś żaden z zaangażowanych w ten projekt polityków nie chce się do działań izby handlowej przyznać. Dlaczego? O tym w reportażu Marka Osiecimskiego.