Stworzyli system, w którym publiczne pieniądze wykorzystywali do partyjnych celów - prowadzenia kampanii. Byli świadomi, że mogą łamać prawo, czego dowodzą ujawnione nagrania. A gdy zmieniła się władza, niszczyli dowody - co również wynika z ujawnionych nagrań. Kto tworzył "Jądro ciemności", które dysponowało Funduszem Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry i jakie łączyły powiązania ludzi znajdujących się w grupie trzymającej władzę nad funduszem? To pokazuje Artur Warcholiński z "Czarno na białym".