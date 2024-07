Komisyjne konfrontacje

Wstępny projekt raportu i zapowiedź zawiadomień do prokuratury - to pierwszy efekt działań sejmowej komisji śledczej do sprawy wyborów kopertowych. Na ostateczną wersję raportu trzeba będzie zaczekać mniej więcej do końca wakacji. W tej kadencji Sejmu są trzy komisje śledcze. Miały być pokazem sprawczości obecnej władzy, aby konkretnie i publicznie rozliczyć poprzednio rządzących z działań wokół Pegasusa, z legalizacji pobytu dużej liczby cudzoziemców w Polsce oraz z próby organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku w formie korespondencyjnej bez jasnej podstawy prawnej. W komisjach zasiedli zarówno przedstawiciele obecnej i poprzedniej władzy. Od samego początku obrady komisji stały się więc areną politycznych starć. Z jakim skutkiem dla działań komisji? Reportaż Artura Zakrzewskiego.