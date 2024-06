Żyjemy w czasach przedwojennych - mówi Donald Tusk i wielu polityków z krajów NATO się z nim zgadza. Zgadza się z nim także wielu wojskowych. Pytanie, czy i kiedy będzie wojna z Rosją, coraz częściej pada w domach we wszystkich krajach Europy. Ale jeśli wojna rzeczywiście nam grozi, to co robią politycy i wojskowi, by się do niej przygotować? A może jest to tylko politycznie wygodny temat, bo nim można wiele w polityce wewnętrznej i gospodarce uzasadnić. To bada Piotr Świerczek w reportażu "Wojna z Rosją".