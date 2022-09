Siła kłamstwa

Od 12 lat powtarza, że to był zamach, ale dotąd nie przedstawił na to żadnych dowodów - Antoni Macierewicz i kulisy pracy jego podkomisji smoleńskiej. Nasz reporter dotarł do nagrań, zdjęć i międzynarodowych ekspertyz, które - choć zostały zlecone przez samą podkomisję - nigdy nie znalazły się w jej raportach, także w tym ostatnim, który miał być raportem końcowym. Pierwszy raz pokażemy dokumenty, które nigdy całości nie zostały upublicznione. Rozmawialiśmy też z ludźmi, którzy pracowali dla podkomisji, ale nie zgadzają się z jej wnioskami. Co więcej - wprost mówią nam, że ich badania zostały zmanipulowane, wybiórczo wykorzystane pod tezę o zamachu. Co podkomisja Macierewicza ukryła, czyli jak jego ulubiony slogan "kłamstwo smoleńskie" nabrało teraz zupełnie nowego znaczenia? O tym Piotr Świerczek, autor wcześniejszych reportaży o "Sile faktów" i "Sile dźwięku".