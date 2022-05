"Solidarna Polska jest w ślepej uliczce, na której końca nawet światła nie widać"

TYLKO W TVN24 GO | Były telefony czy byśmy nie spróbowali pozbawić prezesury pana Ziobry - tak senator Jacek Włosowicz opisuje kulisy swojego odejścia z Solidarnej Polski. W rozmowie z reporterem "Czarno na białym" Dariuszem Kubikiem zapewnia, że wielu członków tej partii nie popiera pomysłów Ziobry. Jednocześnie przyznaje, że ludzie ci nie odważą się mu sprzeciwić. Wiedzą, że to do niego zależy ich istnienie w polityce. - W 2015 roku walczył o nasze pozycje, o naszą możliwość startu i wierzą, że będzie to robił dalej - mówi. Senator Włosowicz pytany o przyczyny zmiany politycznego kursu jego byłej już partii przekonuje, że to taktyka przed zbliżającymi się wyborami. - Teraz każdy szuka swojego miejsca w polityce. Jeżeli nie jestem duży, ani nawet nie jestem średni, a i do małego trochę mi brakuje, to muszę znaleźć jakąś niszę, w której przetrwam. Część naszych obywateli jest przeciwna Unii Europejskiej i tam się próbuje znaleźć tę niszę - uważa.

