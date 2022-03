Sir Richard Shirreff: nie jesteśmy gotowi na dalszą rosyjską agresję

TYLKO W TVN24 GO | On już to wszystko mówił... A właściwie napisał. W książce, która niestety nie stała się powodem do głębokiej analizy. Może dlatego, że była to powieść, a nie akademickie sztywne opracowanie. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że wiele z fabuły książki "2017. Wojna z Rosją", a jeszcze więcej ze wstępu do niej, oglądamy właśnie w Ukrainie, Brukseli, Berlinie czy Londynie. Czy autor tej powieści jest prorokiem? Sir Richard Shirreff to emerytowany brytyjski generał, który walczył w I wojnie w Zatoce Perskiej, później w Bośni, Kosowie i Iraku, zaś karierę zakończył na stanowisku zastępcy dowódcy Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie. Rozmawiał z nim reporter "Czarno na Białym" Piotr Świerczek.

