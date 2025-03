Złoty coraz mocniejszy. "W Polsce opłaca się inwestować"

Złoty najmocniejszy od 10 lat. Co stoi za decyzjami inwestorów? - W Polsce mamy wysokie stopy procentowe, które są wyższe niż w strefie euro, czy w Stanach Zjednoczonych. To powoduje, że napływa kapitał do Polski, ponieważ można na nim zyskać większe oprocentowania - powiedział w programie "Byk i Niedźwiedź" analityk eToro Paweł Majtkowski. Wymienił, że drugim czynnikiem jest wszystko to, co związane z Ukrainą. - Rynki w dużym stopniu wyceniają już scenariusz związany z zamrożeniem konfliktu w Ukrainie. Wynika to z tego, że podobne umocnienie jak na złotym, widzimy na rublu rosyjskim i forincie węgierskim. Widać, że ten sentyment jest troszeczkę szerszy i dotyczy większej liczby walut - dodał w rozmowie z Janem Niedziałkiem. W dalszej części programu analityczka sztucznej inteligencji Aleksandra Przegalińska odniosła się do kontrowersyjnego filmu opublikowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Wygenerowany przez sztuczną inteligencję film pokazuje wizję odbudowanej Strefy Gazy, a właściwie "Trump Gazy". Widać w nim m.in. gigantyczną złotą statuę amerykańskiego przywódcy i Elona Muska rozrzucającego pieniądze.