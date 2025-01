Czy powinno dojść do obniżenia stóp procentowych?

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W programie "Byk i Niedźwiedź" były członek RPP ekonomista prof. Marian Noga tłumaczył, że decyzja o obniżce jest podejmowana wtedy, gdy w perspektywie 24 miesięcy inflacja może zejść poniżej celu strategicznego. Ekspert stwierdził, że szansa na obniżkę możliwa jest w czwartym kwartale 2026 roku. Radził, aby poczekać na marcowy raport dotyczący inflacji. Również w opinii dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek (Stowarzyszenie Ekonomistów Polskich), nie powinno w tym roku dojść do obniżenia stóp procentowych. Opowiadała, że NBP i RPP mają wyznaczony cel "utrzymywania inflacji w ramach celu inflacyjnego", a nie wspierania gospodarki, do czasu osiągnięcia celu. Mówiła, że na inflację duże znaczenie będzie miało to, czy rząd przedłuży zamrożenie cen energii, które jednak nie obejmują przedsiębiorców. Wymieniała, że realny wypływ będą miały także ceny żywności, czy sytuacja polityczna w USA i wojna za wschodnią granicą. - Dopóki nie ustabilizujemy naszego wzrostu cen na poziomie półtora do trzech procent, to Rada nie powinna podejmować decyzji o obniżce - powiedziała ekspertka.