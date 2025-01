Oliwia Bosomtwe: nie lubię dyskusji o słowie "murzyn"

Wyglądu nie da się schować. To nie jest światopogląd - mówi Oliwia Bosomtwe, dziennikarka, pisarka, autorka książki "Jak biały człowiek". To opowieść o historii relacjach Polaków z ludźmi o innym niż biały kolor skóry. To także opis jej doświadczenia bycia czarnoskórą Polką. W rozmowie z Piotrem Jaconiem Bosomtwe podkreśla jednak, że kwestia rasy nie była tym, co ją ukształtowało najmocniej. Jak mówi, znacznie większy wpływ miały na nią m.in. doświadczenie polskiej transformacji, czy przeprowadzka z prowincji do dużego miasta. Gościni programu "Bez polityki" przekonuje też, że zmiany we wrażliwości społeczeństwa w relacjach z osobami o innym kolorze skóry, czy języku, którego się wobec nich używa, wymagają czasu. Mówi, że realna dyskusja w tym zakresie rozpoczęła się dopiero kilka lat temu i trudno oczekiwać, by wszystko wyglądało już idealnie.