Dr Maciej Krzyżyński: bez kolekcjonowania owadów, nie byłoby Pokemonów

W przyrodzie nie ma szkodników. Są pasożyty, drapieżnicy, roślinożercy, producenci. Jest coś, co służy interesom jednej strony, ale już niekoniecznie drugiej - mówi gość nowego odcinka „Bez Polityki”, dr Maciej Krzyżyński - biolog i popularyzator wiedzy o owadach. W rozmowie z Piotrem Jaconiem tłumaczy skomplikowany świat zależności między insektami porównując go do świata ludzi. - U owadów możemy znaleźć drogi życiowe, którymi sami podążamy. Wśród mrówek są rolnicy. Tak jak ludzie hodują bydło, tak są mrówki, które hodują mszyce i tak operują ich ciałami, żeby te wydzielały spadź i później tę spadź jedzą - wyjaśnia Krzyżyński. Autor bloga "To i owad" opowiada także o ich wpływie na historię, wiedzę o zmianach klimatycznych czy popkulturę. - Owady roznosiły dżumę czy malarię. Te epidemie to miliony ludzkich zgonów. Jeżeli spojrzymy na to popkulturowo, to bez hobby, jakim jest kolekcjonowanie owadów, nie mielibyśmy np. Pokemonów - tłumaczy Krzyżyński.