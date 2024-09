Michał Urbaniak o byciu w śpiączce: byłem w Czeczenii, Moskwie, spotkałem się z Putinem

Ktoś mi kiedyś powiedział, że miałem w życiu dużo szczęścia, ale był okres, że przez kilkadziesiąt lat pracowałem po 14 godzin dziennie - mówił kompozytor i muzyk jazzowy Michał Urbaniak w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. Artysta wspominał o swoim zawale, którego doznał w wieku 29 lat. - Przestałem pić na 17 lat. Potem sprawdzałem, co było lepsze - dodał Urbaniak. Na początku tego roku Urbaniak przeszedł operację, po której pojawiły się komplikacje. Muzyk został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. - W czasie tych pięciu dni byłem w Czeczenii, byłem w Moskwie, spotkałem się z Putinem. To wszystko wydarzyło się w mojej głowie - relacjonował Urbaniak. W rozmowie z Piotrem Jaconiem przyznał, że najlepiej czuje się w podróży. - Zdaję sobie sprawę, że współżycie ze mną może być bardzo trudne - powiedział Urbaniak.