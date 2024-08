Prof. Malinowski: Saruman knuje i w tej chwili jest ogromna ilość dezinformacji

Zapominamy o tym, że nasze podstawy zależą od tego, jak działa przyroda - mówił w "Bez polityki" prof. Szymon Malinowski. Fizyk atmosfery w rozmowie z Piotrem Jaconiem tłumaczył, że "jak nawiążemy do 'Władcy Pierścieni', to Saruman knuje i w tej chwili jest ogromna ilość dezinformacji klimatycznej". Jak wskazał, mity wokół nauki "są ciągle odgrzewane i ludzie je kupują jak świeże bułeczki, mimo że one są już tak czerstwe, że trudno sobie wyobrazić coś starszego". Naukowiec przyznał, że kiedyś myślał, "że wystarczy coś zrobić dobrze, opublikować, pokazać wyniki i ludzie zaczną to poważnie traktować", ale pewnym momencie zorientował się, "że to guzik prawda". Uznał przy tym, że "jak coś przestaje być wygodne, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby ten świat przeinaczyć". - Nagle się okazuje, że jestem oszustem i za publiczne pieniądze próbuję oszukać ludzi. Profesor Malinowski zwrócił również uwagę, że "w tej chwili walczymy z globalnym ociepleniem, jeszcze bardziej przyspieszając rozwój", a jego zdaniem "tego połączyć się nie da w dłuższym okresie". Jak podkreślił, "na ograniczonej planecie nie da się rosnąć w nieograniczony sposób". - Nam się wydaje, że my nadal musimy walczyć z przyrodą, bo cały nasz rozwój i wzrost to była walka z nią - zaznaczył.