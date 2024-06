Daria ze Śląska: w mojej ekipie są ludzie bardziej utalentowani ode mnie

Chyba zahaczam się o te smutne momenty bardziej, niż te jaśniejsze - mówiła w programie "Bez polityki" w TVN24 GO Daria ze Śląska. Wokalistka i laureatka dwóch Fryderyków przyznała, iż zawsze trzyma się tego, żeby jej motywacją było uczucie satysfakcji i praca z utalentowanymi ludźmi. - Wydaje mi się, że jest dużo więcej ludzi bardziej utalentowanych ode mnie w mojej ekipie, którzy bardzo mocno mnie wspierają też muzycznie, brzmieniowo - uznała Daria. Jej zdaniem jakby miała wyznaczyć, jaki ma talent, "to chyba to, że jest w stanie słuchać innej strony". Wokalistka przypomniała, że kiedyś była bardzo wkręcona w naukę i siatkówkę, a muzyka była w tle. - Zaczęłam na poważnie zajmować się muzyką, jak założyłam swój pierwszy zespół osiem lat temu - powiedziała, dodając, że "muzyka nigdy nie była u niej aż tak ważna". - Nigdy nie miałam uczucia "może się wycofam" - podkreśliła. Daria ze Śląska w przeszłości pracowała między innymi w branży IT i "jak tylko kończyła pracę, to zajmowała się muzyką i robiła wszystko, żeby była ona pierwszym zajęciem". - Mi się życie wielce nie wywróciło, po prostu czuję, że to jest inny rodzaj pracy. W ogóle też nie traktuję tego jako pracę i chyba tak powinno życie wyglądać - uznała.