"Jeżeli wciąż słyszymy, że mamy się dostosować, to objawy ADHD się nakręcają"

ADHD najczęściej nie jest adekwatnym reagowaniem na to, co się dzieje wokół mnie - tłumaczył psychiatra dr Jarosław Jóźwiak. Współautor książki "Z tego się nie wyrasta. Kompendium ADHD" opowiadał, że "większość znanych osób, które uznajemy, że dużo osiągnęły w życiu, to ludzie z ADHD". Jóźwiak wskazał, że aż 30 procent prezesów dużych korporacji ma ADHD. Mówił także, że do tego grona należy także wielu sportowców, polityków, artystów czy ludzi mediów. W czasie rozmowy ekspert zwrócił uwagę na wpływ społeczeństwa na ADHD. Tłumaczył, że osoby z ADHD są wrażliwe na nakazy i zakazy, mając "naturalną tendencję do ich łamania". - Jeżeli od dzieciństwa słyszymy, że mamy się dostosować, to bardzo nakręcają się objawy - mówił. Wyszedł także z apelem, aby "być bardziej tolerancyjnym dla innych". - Nie wszystkich należy traktować równo, każdy z nas jest inny - powiedział.