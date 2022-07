Dlaczego Agnieszka?

Jest 2001 rok. 30-letnia Agnieszka wraca do domu na jednym z białostockich osiedli. Tuż przed oknami jej własnego mieszkania wciąga ją w krzaki napastnik. Mężczyzna gwałci kobietę i dusi jej własną bielizną. Po wszystkim ucieka. Kobieta trafia do szpitala, w którym sama pracowała jako pielęgniarka. Opiekują się nią koleżanki. Codziennie widzą, jak Agnieszka powoli gaśnie. 30-latka umiera pół roku po brutalnej napaści. 21 lat później, dzięki uporowi policjantów i śledczych oraz nowym technikom kryminalistycznym, udało się namierzyć potencjalnego sprawcę. Mężczyzna został zatrzymany w Anglii, a następnie sprowadzony do Polski, gdzie trafił do tymczasowego aresztu. Tam czeka na proces. Reportaż Marty Abramczyk-Dzikiewicz.