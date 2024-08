Kto zabił policjanta?

Przez 25 lat okoliczności śmierci Henryka Stolarka, policjanta spod Sieradza zabitego podczas samotnego dyżuru, były wielką niewiadomą. Nie pomagał nawet fakt, że wyjaśnienie okoliczności zbrodni, do której doszło w marcu 1994 roku, było dla policji sprawą honorową. Pięć lat temu, w 2019 roku, cała Polska usłyszała, że doszło do przełomu. Zatrzymano mężczyznę, którego połączono ze zbrodnią sprzed lat. Na tym jednak ta historia się nie kończy. W sprawie zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Kluczowe dowody i akta znikały w tajemniczych okolicznościach, a wersja przedstawiona w akcie oskarżenia przez prokuraturę zaczęła przed sądem sypać się jak domek z kart. Co obciąża oskarżonego o zabójstwo policjanta Janusza K.? Dlaczego sąd wypuścił go z aresztu? Jakim cudem policja przed laty "przegapiła" fakt nagłego zniknięcia policjanta i kto - zamiast funkcjonariuszy - znalazł kluczowe dowody? Dlaczego nie wykorzystano wszystkich możliwości, żeby namierzyć sprawcę? O tym w reportażu Bartosza Żurawicza.