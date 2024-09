"Musiały pokazać, że są w stanie wykonywać zadania lepiej niż mężczyźni"

Za sobą zostawiły rodziny, kariery, przyjaciół i normalne życie. Zdecydowały się wziąć do ręki broń i stanąć do walki przeciwko rosyjskim okupantom. Ukraińskie kobiety ryzykują śmiercią, a także stykają się z uprzedzeniami ze względu na płeć w świecie jeszcze do niedawna uważanym za wyłącznie męski. Agresja Rosji na Ukrainę odcisnęła ogromne piętno na życiu kobiet w Ukrainie. Kim są te, które jako ochotniczki walczą na pierwszej linii frontu za swoją i naszą wolność? Opowiada autor reportażu "Żołnierki Ukrainy" Michał Przedlacki w najnowszym podcaście.

Reportaż "Żołnierki Ukrainy" można obejrzeć w TVN24 GO.