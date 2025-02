Szef Rady Europejskiej: Polska podejmuje ogromny wysiłek. Służy to obronie nas wszystkich

Potrzebujemy trwałego pokoju dla Ukrainy i Europy. Potrzebujemy wspierać Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej - mówi szef Rady Europejskiej kilka dni przed nieformalnym szczytem, który ma wyznaczyć kierunek dla wzmocnienia europejskiego przemysłu zbrojnego. To jeden z pierwszych wywiadów udzielonych europejskim mediom. W rozmowie z Beatą Płomecką z Polskiego Radia i Maciejem Sokołowskim z TVN24 Antonio Costa przypomina, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat poszczególne państwa członkowskie znacznie zwiększyły inwestycje w obronę. - Musimy zrobić więcej. Działać lepiej i szybciej - dodaje. Costa zauważa, że możemy zrobić więcej razem, niż osobno. - Kiedy Polacy inwestują w ochronę swojej granicy, nie chodzi tylko o ich granicę. To jest nasza wspólna granica – przypomina. Szef Rady Europejskiej zauważa, że Polska podejmuje ogromny wysiłek, inwestując 4,7 procent PKB kraju na obronę. - Nie służy to tylko obronie Polski, ale także obronie nas wszystkich. Zasadne jest postawienie pytania, czy ciężar pewnych inwestycji powinien być rozłożony na 27 państw członkowskich? – mówi Costa.