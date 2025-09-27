Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Nowe prawo o ruchu drogowym ma umożliwić 17-latkom zdobycie prawa jazdy

|
Prawo jazdy
Nowe prawo o ruchu drogowym ma umożliwić 17-latkom zdobycie prawa jazdy
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24
Sejm pracuje nad zmianami w prawie o ruchu drogowym. Według założeń projekt ustawy kierowcą będzie mógł zostać 17-latek, ale będzie musiał jeździć wolniej, i w towarzystwie innego doświadczonego kierowcy. Ponadto wszystkim kierowcom będzie trudniej zredukować punkty karne.

Siedemnastolatkowie mogli siadać za kierownicą samochodów do 2002 roku. Potem przepisy zmieniono, ale prace nad powrotem do takiej możliwości już trwają.

- Obniżenie dolnej granicy wiekowej odbywa się na wzór innych państw Unii Europejskiej. Obecnie prawa jazdy kategorii B są wydawane siedemnastolatkom między innymi w Austrii, Estonii, Francji, Danii, Luksemburgu, Holandii oraz w Niemczech - powiedział w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podczas pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Zderzenie motocykla z samochodem osobowym
Wjechał na czerwonym i zderzył się z samochodem
Łódź
23-latek nie zapanował nad autem
Na prostym odcinku drogi wjechał w barierki. Nagranie
Olsztyn

Liczne ograniczenia dla 17-letnich kierowców

Zgodnie z projektem siedemnastoletni kierowcy przez pół roku od otrzymania prawa jazdy lub do osiągnięcia pełnoletności będą musieli jeździć pod okiem kierowcy w wieku od 25 lat, posiadającego prawo jazdy od co najmniej pięciu lat. Osoba towarzysząca będzie musiała być trzeźwa i nie mieć zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w ciągu ostatnich pięciu lat.

Poza tym prawo jazdy siedemnastolatków będzie ważne tylko w Polsce. Kierowcy w tym wieku nie będą mogli pracować w roli taksówkarzy czy kurierów.

Dodatkowo młodych kierowców będzie obowiązywał okres próbny trwający do dwudziestych urodzin, w którym między innymi po przekroczeniu dwunastu punktów karnych trzeba będzie ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Także w tym okresie nie będzie im wolno przekraczać prędkości powyżej 80 kilometrów na godzinę poza obszarem zabudowanym oraz 100 kilometrów na godzinę na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierowca nie zauważył nawet sygnałów policjanta
Kosztowna rozmowa kierowcy
WARSZAWA
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
WARSZAWA
Prawo jazdy (zdjęcie ilustracyjne)
12 osób oskarżonych o handel prawami jazdy
Katowice

Komentarze ekspertów

- To może być naprawdę dobry krok na stopniowe uczenie odpowiedzialności i ćwiczenie nawyków przed samodzielną jazdą - skomentowała posłanka Razem Paulina Matysiak. Z tym zgadzają się eksperci.

- Do tej pory jest tak, że młody kierowca, osiemnastoletni, uzyskuje prawo jazdy i na dobrą sprawę wsiada w samochód pod żadnym dozorem, pod żadną kontrolą - zauważył Mariusz Podkalicki z Akademii Bezpiecznej Jazdy.

Znawcy tematu mają też wątpliwości.

- Czy policjanci są przygotowani do tego, żeby w tak szerokim zakresie kontrolować ruch na drodze? Czy ten siedemnastolatek faktycznie jedzie z odpowiednią prędkością? Czy ten siedemnastolatek faktycznie ma tę osobę, przy której będzie mógł jeździć, z odpowiednim stażem prawa jazdy? I tu powstaje zasadniczy problem - ocenił Leszek Pławiak, instruktor nauki jazdy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny wypadek pod Ostrzeszowem
Jechała 250 km/h, jej kolega spłonął
Poznań
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na autostradzie A2 w powiecie skierniewickim
Dramatyczna walka o życie dziecka. Co się działo na tej autostradzie?
Piotr Krysztofiak

Kolejne narzędzia przeciwko piratom drogowym

W projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym znalazły się też między innymi zapisy uniemożliwiające kierowcom redukowanie punktów karnych za poważne wykroczenia za pomocą szkoleń, a także umożliwiające odebranie uprawnień na stałe za niestosowanie się do czasowego zatrzymania prawa jazdy, z możliwością ponownego nabycia uprawnień dopiero po pięciu latach.

Projekt zakłada też odebranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. To już podczas pierwszego czytania projektu wzbudziło wśród posłów sporo wątpliwości.

- Dlaczego wyłączono z tego systemu drogi dwujezdniowe? No, bo rozumiem, że piraci drogowi, którzy, można tak powiedzieć kolokwialnie, wariują na drogach ekspresowych, też powinni być poddani sankcjom - pytał poseł PiS Mariusz Krystian.

- To jest naprawdę absolutny skandal, że tym przepisem nie są objęte drogi ekspresowe i autostrady. Są wyjęte z tego przepisu. Ten system jest po prostu niejednorodny - stwierdziła Paulina Matysiak.

Wiceminister infrastruktury tak bronił zmiany proponowanej w tym zakresie. - 80 procent wszystkich wypadków właśnie się zdarza na tych drogach. To są, mówiąc potocznie, drogi powiatowe, drogi, które są poza miastami, poza terenami zabudowanymi i tam po prostu jest tych wypadków najwięcej - powiedział Stanisław Bukowiec.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Auto zawisło na skarpie
Złapała pobocze i zawisła autem na skarpie. Wzywała pomocy, była pijana
Lublin
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
WARSZAWA
Wypadek w Rykach. Nastolatki jechały razem na hulajnodze
Jechały na jednej hulajnodze, 12-latka trafiła do szpitala
Lublin

Posłowie zapowiadają, że zgłoszą poprawki do projektu

Projekt nowelizacji ustawy został skierowany do Komisji Infrastruktury.

- Jest on wielowątkowy. O szczegółach będziemy rozmawiać na posiedzeniu Komisji. (...) Będziemy do niego składać poprawki - przekazał poseł PiS Rafał Weber.

- Widzimy pewne niedociągnięcia, pewne niedoprecyzowania. Inaczej, mamy też szereg pytań do tych punktów i liczę na merytoryczną pracę w Komisji - powiedziała posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi Barbara Oliwiecka.

- Mam nadzieję, panie marszałku, że ta ustawa będzie procedowana jak najszybciej - oświadczył poseł PO Krzysztof Truskolaski.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury ma być przedstawione do 14 października tego roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uciekał przed policją, zderzył się z radiowozem
Uciekał przed policją, zderzył się z radiowozem. Miał cztery sprawy do ukrycia
Trójmiasto
Stacja metra Bemowo
Kasowniki wyłączone, bramki otwarte. Dziś darmowa komunikacja miejska
WARSZAWA
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały na parkingu. Poszło o źle zaparkowany samochód
Kraków

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prawo jazdyruch drogowy
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Czytaj także:
Port lotniczy Amsterdam-Schiphol
Dron nad lotniskiem w Holandii. Zamknięto jeden z pasów
Świat
Brazylijska Amazonia
Drzewa w Amazonii są coraz grubsze. Dlaczego tak się dzieje?
METEO
Peter Szijjarto
Węgry oskarżają sąsiada o "próbę czerpania zysków z wojny". Jest odpowiedź
Świat
imageTitle
Szalone derby Madrytu. Real bezradny po przerwie
EUROSPORT
imageTitle
Szczęsny wraca do gry, trener Barcelony potwierdził
EUROSPORT
Steve Witkoff
Ojciec negocjował w sprawie Gazy, syn zabiegał o inwestycje
Świat
Przymrozki
Pogodna noc z ryzykiem przymrozków
METEO
imageTitle
Korona kontynuuje doskonałą passę. Seria Lechii boleśnie przerwana
EUROSPORT
Na nowym przystanku kolejowym Toruń Katarzynka od 2 lat nie zatrzymują się pociągi
Kuriozum w Toruniu. Nowa stacja miała być nieużywana przez pięć lat
Michał Malinowski
Ostatni etap Vuelta a Espana został przerwany przez propalestyńskich demonstrantów
Sport narzędziem w rękach polityków. A MKOl tylko się przygląda
Mariusz Czykier
Miłosz Motyka
Minister: Polska może stać się skansenem Europy
BIZNES
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro na propalestyńskim proteście w Nowym Jorku
Prezydent bez wizy. "Nieodpowiedzialne i podburzające działania"
Świat
imageTitle
Sensacyjne podium mistrzostw świata. Niewiadoma-Phinney bez medalu
EUROSPORT
imageTitle
Włosi wniebowzięci. "Wygraliśmy epicki mecz, rozegrany doskonale"
EUROSPORT
Niedźwiedź brunatny na Alasce
Wyszli na szlak, pogryzł ich niedźwiedź
METEO
Trasa Maratonu Warszawskiego
W niedzielę Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
WARSZAWA
Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki
Zełenski podał liczbę dronów, które zmierzały w kierunku Polski
Świat
imageTitle
Semeniuk zaapelował do kibiców po przegranym półfinale
EUROSPORT
Puste butelki po alkoholu
25 ofiar alkoholu metylowego w Rosji
Świat
Powódź w Tajlandii
Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób
METEO
imageTitle
Załamany Kurek. "Nie mogłem walczyć o swoje marzenia"
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne złoto Garnbret w Seulu. Dziesiąty tytuł mistrzyni świata
EUROSPORT
Autobus zderzył się z tramwajem
Zderzenie autobusu z tramwajem. Pasażerka trafiła do szpitala
Łódź
Bogdan Święczkowski
Reakcja na zawiadomienie Święczkowskiego. "Próba wpływania na orzecznictwo niezawisłych sądów"
Polska
Substancja niewiadomego pochodzenia we wrocławskim pogotowiu
Rozlana substancja "nieznanego pochodzenia", zamknęli stację pogotowia
Wrocław
imageTitle
Trener Polaków po dotkliwej porażce. "Musimy podnieść głowy"
EUROSPORT
Ulubionym sklepem Zamiry był Harrods
Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów
BIZNES
imageTitle
Polska - Czechy. Kiedy i o której godzinie mecz o brązowy medal?
EUROSPORT
Jesień, zimno, człowiek, pies
Temperatura drastycznie spadnie, sypnie śniegiem
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica