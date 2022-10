Te objawy mogą świadczyć o demencji. Pojawiają się na wiele lat przed rozwojem choroby

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obecnie ponad 55 milionów ludzi na świecie zmaga się z demencją, z czego ponad 60 proc. przypada na kraje słabo i średnio rozwinięte. Każdego roku odnotowuje się kolejne niemal 10 milionów przypadków zachorowania. To siódma główna przyczyna śmierci na świecie i jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności i niesamodzielności osób starszych. W Polsce na demencję cierpi co najmniej 700 tys. osób.