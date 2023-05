Nawet małe drony znacznie groźniejsze dla samolotów niż ptaki. Wyjaśniamy, dlaczego

Zderzenie z dronem - zagrożenie

FAA wykonała wówczas analizę testów zderzeniowych oraz symulacje komputerowe zderzeń różnego rodzaju dronów z poszczególnymi częściami samolotów. Na ich podstawie oceniono, że ogólnie przy kolizji "przednie szyby odnosiły najmniejsze uszkodzenia, a stateczniki poziome największe uszkodzenia". Skala tych uszkodzeń była różna, nie brakowało jednak przypadków, w których mały dron przebijał poszycie samolotu niczym pocisk. Jeden z takich eksperymentów pokazała m.in. stacja CNBC, która w 2018 roku opublikowała nagranie drona uderzającego w skrzydło samolotu przy prędkości ok. 380 kilometrów na godzinę. Uderzające w krawędź skrzydła urządzenie zrobiło w nim dziurę i wleciało do środka, uszkadzając znajdujące się tam instalacje hydrauliczne czy paliwowe.

Dron zassany do silnika

Szczególnie niebezpieczne może być także zassanie drona do wnętrza silnika odrzutowego - o co nietrudno, biorąc pod uwagę olbrzymią moc generowaną przez takie silniki i ich średnicę nierzadko przekraczającą trzy metry. Nawet niewielki dron wykonany z twardych materiałów może zakłócić pracę takiego kręcącego się z ogromną siłą silnika, spowodować w nim drgania i - potencjalnie - doprowadzić do jego zniszczenia od wewnątrz. Co więcej, łopatki rozsadzanego od wnętrza własną energią silnika odrzutowego mogą w takim przypadku łamać się i uderzać w samolot niczym odłamki z bomby.