Poszukiwani testerzy tiramisu. Te warunki trzeba spełnić

W mieście Treviso na północy Włoch poszukiwanych jest stu testerów tiramisu. Będą oni próbować ten deser podczas mistrzostw świata cukierników, które odbędą się w październiku w tym mieście. Właśnie w Treviso, ponad 60 lat temu, powstało tiramisu.

Jak zostać testerem tiramisu?

Jak wyjaśnili organizatorzy Tiramisu World Cup, zadanie dokonania oceny słynnego na całym świecie specjału powierzone zostanie prawdziwym ekspertom, którzy zdadzą test z jego znajomości.

W czasie rekrutacji kandydaci będą musieli udowodnić, że nie tylko są miłośnikami deseru, ale również, że potrafią błyskawicznie stwierdzić, czy jest wykonany poprawnie na każdym etapie. Pytania testu są szczegółowe i wymagają doskonałej znajomości oryginalnej receptury.

Na przykład znawca tiramisu musi wiedzieć, kawą w jakiej temperaturze nasącza się biszkopty i czy należy ją posłodzić, jaka jest średnia zawartość tłuszczu w serku mascarpone oraz ile czasu gotowy deser musi być w lodówce przed podaniem.

Wybrani jurorzy ocenią około 240 porcji tiramisu, przygotowanego według oryginalnego przepisu i w wersji kreatywnej. Oryginalny przepis, pochodzący z restauracji w Treviso, jest oficjalnym dokumentem złożonym wraz z aktem notarialnym we Włoskiej Akademii Kuchni.

