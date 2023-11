Pies dwa miesiące czuwał przy ciele pana. Ratownicy mówią, jak zdołał przeżyć

Pies rasy jack russell terrier przez dziesięć tygodni czuwał przy ciele swojego pana po tym, jak ten zmarł na górskim szlaku. Zwierzę straciło połowę masy ciała, zdołało jednak samo przeżyć w trudnych, górskich warunkach. - Gdyby umiał mówić, miałby do opowiedzenia niesamowitą historię - podkreśliła cytowana przez CBS News ratowniczka, która brała udział w akcji poszukiwawczej.

Ciało 71-letniego Richa Moore'a, który przez ponad dwa miesiące był poszukiwany w okolicach szlaku na Blackhead Peak w Kolorado, 30 października znalazł lokalny myśliwy. Zwłoki znajdowały się ponad 3 kilometry od szczytu i "znacznie dalej" od samochodu zmarłego. Dzień później na miejsce przybyli funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Archuleta, którzy zidentyfikowali i zabezpieczyli ciało.

Pies czuwał przy zwłokach pana

Służby, które sprowadziły ze szlaku zwłoki 71-latka, zabrały ze sobą również należącego do niego psa rasy jack russell terrier. Suczka o imieniu Finney cały czas czuwała przy swoim panu. Była w pobliżu, gdy myśliwy natrafił na jego ciało, a także gdy na miejscu zjawiły się służby. Delinda VanneBrightyn z lokalnego zespołu ratowników przekazała w rozmowie z CBS News, że w momencie odnalezienia pies ważył niespełna 3 kilogramy. Prawidłowa waga suczki tej rasy to ok. 5-6 kg.

Cytowana przez portal VanneBrightyn podkreśliła, że "wspaniała historia przetrwania" Finney jest dowodem jej lojalności wobec Moore'a. - Muszę przyznać, że jack russell terriery są dość zaciekłe. To mała, ale twarda rasa - wyjaśniła ratowniczka, która w przeszłości sama szkoliła psy.

Finney dwa miesiące czuwała przy ciele właściciela Facebook / Chantel Hammer

Jak pies przetrwał w górach?

Ratownicy przyznają, że wciąż nie jest do końca jasne, w jaki sposób sama Finney przetrwała w górach aż dziesięć tygodni. Podejrzewają, że suczka żywiła się polując na małe zwierzęta, na przykład myszy, jednocześnie samemu unikając dużych górskich drapieżników takich jak pumy, niedźwiedzie czy kojoty. - Gdyby ten pies umiał mówić, miałby do opowiedzenia niesamowitą historię. Prawdopodobnie nie potrafilibyśmy uwierzyć w to, co by mówił - powiedziała CBS News VanneBrightyn.

Portal informuje, że Finney przeszła już badania u weterynarza, a obecnie jest pod opieką krewnych Moore'a. - Bardzo cieszę się, że wróciła do rodziny. Jej członkowie stracili ukochaną osobę, ale nadal mają swojego cudownego, lojalnego psa - zaznaczyła ratowniczka.

Lokalny koroner Brad Hunt poinformował, że przyczyną zgonu 71-letniego wspinacza była hipotermia, która może prowadzić do zaburzeń świadomości i orientacji w terenie. Śledczy nie podejrzewają, by doszło do popełnienia przestępstwa, a w śmierć Moore'a były zamieszane osoby trzecie.

Autor:kgo//mm

Źródło: CBS News