104-latka zamknięta w areszcie. Zaskakujący powód 

Pensjonariuszka domu opieki w stanie Nowy Jork z okazji 104. urodzin zażyczyła sobie "zobaczyć areszt od środka", ponieważ "nigdy wcześniej w nim nie była". Funkcjonariusze spełnili życzenie jubilatki, zamykając ją w celi. Pobrano też od niej odciski palców, zrobiono zdjęcie do "akt sprawy" oraz poczęstowano tortem.

"Nasza nowa przyjaciółka, Loretta, przybyła dziś do biura szeryfa, by spełnić życzenie z okazji 104 urodzin" - przekazało biuro szeryfa hrabstwa Livingston na początku tego tygodnia. Pensjonariuszka domu opieki w miejscowości Avon obchodziła urodziny 8 lutego. Zapytana o życzenie, odparła, że chciałaby "zobaczyć areszt od środka", ponieważ "nigdy wcześniej w nim nie była" - czytamy we wpisie biura szeryfa na Facebooku.