Te miejsca trzeba odwiedzić w 2023 roku. Najnowszy ranking Lonely Planet

W tegorocznej, 18. już edycji rankingu "Best in Travel", autorzy zdecydowali się na podzielenie najlepszych kierunków na pięć kategorii: "jedzenie", "nauka", “podróż”, "relaks" i "łączność". - W tym roku chcieliśmy spróbować czegoś nowego i odzwierciedlić sposób, w jaki zaobserwowaliśmy, że turyści wybierają podróż. Chodzi o kierunek, ale także o doświadczenia - wyjaśniła Nitya Chambers, redaktor naczelna i wiceprezes ds. treści Lonely Planet.

Jakie są najlepsze kierunki wyjazdowe na 2023 rok według Lonely Planet?

"Lima to gastronomiczna rozkosz od wieków" - twierdzą autorzy rankingu. Wskazują, że to doskonałe miejsce do skosztowania świeżych owoców morza i odkrywania kuchni peruwiańskiej. Miłośnicy street food powinni natomiast skierować się do Kuala Lumpur, a ci, którzy chcą odkryć mało znane smaki - do Montevideo. Z kolei we włoskim regionie Umbria można - zdaniem autorów - odnaleźć "sztukę, skarby i smaki kulinarne, ale znacznie mniej tłumów".