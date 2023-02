10 miast najlepszych na rowerowe wycieczki. Aż sześć znajduje się w Europie

Rower może być świetnym środkiem transportu do zwiedzania. Portal CNN przygotował zestawienie dziesięciu miast na świecie, które są najbardziej przyjazne dla rowerzystów. Sześć z nich znajduje się w Europie.

Rower może umożliwiać wygodne przemieszczanie się po mieście, a jednocześnie podziwianie jego architektury i przyrody. Zapewnia łatwy dojazd do wielu punktów turystycznych. Nie wszystkie miasta są jednak przyjazne dla rowerzystów. Portal CNN przygotował zestawienie, w którym wskazał 10 miast najlepszych dla turystów, którzy chcą zwiedzać miasta rowerem.

10 najlepszych miast dla rowerzystów

Antwerpia, Belgia. Rowerzystom z pewnością spodoba się stosunkowo płaskie ukształtowanie powierzchni i duży obszar terenów zielonych w tym mieście. Do mocnych punktów Antwerpii należą też historyczne miejsca, do których można dotrzeć na dwóch kółkach, nowoczesna architektura, muzea i miejsca, w których można zrobić zakupy oraz dobrze zjeść - tak twierdzi miejscowa blogerka Jurga Rubinovaite. Według niej jedną z najbardziej godnych polecenia tras jest ta prowadząca wzdłuż rzeki do dzielnicy Eilandje na północ od starego miasta. Warto też wskazać, że Antwerpia zajęła trzecie miejsce w ostatnim rankingu Global Bicycle Cities Index, oceniającym przyjazność miast dla rowerzystów.