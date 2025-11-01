Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

"Królicza matka". Przekonała cały kraj, oszukała medyków z królewskiego dworu

|
Łatwowierność, przesąd i fanatyzm | 1762, William Hogarth Artysta, angielski, 1697 - 1764
Łatwowierność, przesąd i fanatyzm | 1762, William Hogarth Artysta, angielski, 1697 - 1764
Źródło: National Gallery/Creative Commons Zero (CC0)
Mary Toft mieszkała na angielskiej prowinicji i pewnie nikt by o niej nie usłyszał, gdyby nie to, że kobieta twierdziła - a lekarze potwierdzali - że rodzi króliki. Jeden po drugim, większe, mniejsze, bardziej owłosione i mniej, te w całości i te wciąż nie w pełni wykształcone, czasem same królicze łapki, innym razem głowę z uszami. Wieści o tym dotarły na królewski dwór.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Jesienią 1726 roku Anglia żyła sprawą Mary Toft, kobiety, która twierdziła, że rodzi króliki.
  • Jej słowa - po licznych obserwacjach - potwierdzali medycy. Jednak nie wszyscy byli bezkrytyczni. Niektórzy podnosili, że sprawa jest "oszustwem i mistyfikacją".
  • O przypadku Mary Toft było na tyle głośno, że ludzie przestali mieć apetyt na mięso królików. Sprawą zainteresował się także król Jerzy I, który zlecił dworskim lekarzom przyjrzenie się "króliczej matce".
  • W rozwiązaniu zagadki pomógł przypadek. Dla Mary Toft wszystko skończyło się oskarżeniem i przydomkiem "króliczej oszustki", dla wielu szanowanych dotąd medyków - utratą autorytetu.

Mary Toft z Godalming w hrabstwie Surrey miała 25 lat, gdy usłyszała o niej cała Anglia. Historia ubogiej chłopki, która nie potrafiła ani pisać, ani czytać, przykuła uwagę wszystkich. Niezależnie od tego, czy mieszkali we wsiach i miasteczkach, czy żyli na królewskim dworze. W ciągu sześciu lat małżeństwa Mary i jej mąż Joshua doczekali się trójki dzieci. Wiadomość o kolejnej ciąży nie była dla nikogo zaskoczeniem. Jednak, gdy w 1726 roku pani Toft ponownie zaszła w ciążę jej historia zelektryzowała cały wyspiarski kraj.

Tamara Barriga
Tamara Barriga
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Niesamowity set Świątek w WTA Finals
RELACJA
Palone są też znicze
W maskach z pochodniami na rozstaju dróg. "Podczas dziadów obcujemy z duchami"
Tomasz Mikulicz
Wypadek w Pruszkowie
Zderzenie dwóch aut. Wielu rannych, w tym dzieci
WARSZAWA
Crete-
Strzelanina na greckiej wyspie, są ofiary. W tle konflikt dwóch rodzin
Świat
"Dziura w niebie" nad Opatowem
Nad miastem pojawiła się "dziura w niebie"
METEO
Do kradzieży doszło w jednym z bloków w Kielcach
"Drobna kradzież", duże konsekwencje. 41-latkowi grozi więzienie
Kielce
forum-0423817014 (1)
Drony nad belgijskim lotniskiem wojskowym
Świat
mid-25b01011
Świadczenie wzrośnie po raz pierwszy od kilkunastu lat
BIZNES
Rosnący warkocz komety 3I/ATLAS
Ta kometa nie przestaje zaskakiwać naukowców
METEO
imageTitle
Na takie słowa Flicka o Lewandowskim czekano
EUROSPORT
Dzień Wszystkich Świętych na Starych Powązkach
Ruch przy warszawskich cmentarzach
WARSZAWA
Cukierek był dziwnie zawinięty
Cukierek był "dziwnie zawinięty". "Podłość ludzka nie ma granic"
Katowice
Wnętrza Wielkiego Muzeum Egipskiego
Ramzes wita turystów, a Sisi świat. Egipt prezentuje nową wizytówkę
Świat
bernardyn pies
Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
WARSZAWA
GettyImages-2243693979aa
Barcelona chce zatrzymać Rashforda. Musi pójść na ustępstwa
EUROSPORT
Skytinel
Świetlna kula na nocnym niebie. Wiadomo, czym była
METEO
W awanturę włączył się też przypadkowy przechodzień
Prośba o pomoc, a później "scysja" i pobicie taksówkarza. Jest akt oskarżenia
Szczecin
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska
forum-1049285416 (1)
Ogłosiła zwycięstwo w wyborach. Wynik: 97,6 procent
Świat
Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Na początku nikt ważny nie chciał tam spocząć. Potem pojawiła się nawet "cmentarna patodeweloperka"
Kraków
Heidi Klum
Królowa Halloween znów to zrobiła. To przebranie tworzyli kilka miesięcy
Kultura i styl
biuro
Dodatkowy dzień wolny od pracy
BIZNES
Kwesta na Starych Powązkach
"To niezwykła sprawa, że możemy brać w tym udział i podtrzymywać pamięć"
WARSZAWA
imageTitle
Długo na to czekał. Przebudzenie Polaka i pierwszy gol
EUROSPORT
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz
Kenya
Masa ziemi osunęła się na domy. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Dobre relacje to dobre życie
"Nigdy nie jestem dość dobry". Schemat z dzieciństwa bywa życiowym ciężarem
Anna Bielecka
Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Laser wycelowany w samolot. Dziewięciolatka odwiedziła policja
Kraków
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
"Uważajmy w tych okolicach, które wydają nam się znajome"
Polska
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Hamas przekazał kolejne szczątki. Izrael: nie należą do zakładników
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica