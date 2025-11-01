"Królicza matka". Przekonała cały kraj, oszukała medyków z królewskiego dworu

Łatwowierność, przesąd i fanatyzm | 1762, William Hogarth Artysta, angielski, 1697 - 1764 Źródło: National Gallery/Creative Commons Zero (CC0)

Kluczowe fakty: Jesienią 1726 roku Anglia żyła sprawą Mary Toft, kobiety, która twierdziła, że rodzi króliki.

Jej słowa - po licznych obserwacjach - potwierdzali medycy. Jednak nie wszyscy byli bezkrytyczni. Niektórzy podnosili, że sprawa jest "oszustwem i mistyfikacją".

O przypadku Mary Toft było na tyle głośno, że ludzie przestali mieć apetyt na mięso królików. Sprawą zainteresował się także król Jerzy I, który zlecił dworskim lekarzom przyjrzenie się "króliczej matce".

W rozwiązaniu zagadki pomógł przypadek. Dla Mary Toft wszystko skończyło się oskarżeniem i przydomkiem "króliczej oszustki", dla wielu szanowanych dotąd medyków - utratą autorytetu.

Mary Toft z Godalming w hrabstwie Surrey miała 25 lat, gdy usłyszała o niej cała Anglia. Historia ubogiej chłopki, która nie potrafiła ani pisać, ani czytać, przykuła uwagę wszystkich. Niezależnie od tego, czy mieszkali we wsiach i miasteczkach, czy żyli na królewskim dworze. W ciągu sześciu lat małżeństwa Mary i jej mąż Joshua doczekali się trójki dzieci. Wiadomość o kolejnej ciąży nie była dla nikogo zaskoczeniem. Jednak, gdy w 1726 roku pani Toft ponownie zaszła w ciążę jej historia zelektryzowała cały wyspiarski kraj.