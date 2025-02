W najbliższy piątek, 28 lutego odbędzie się kolejna akcja wymiany zabawek. W Siedlcach w Hali Sportowej Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ulicy Bolesława Prusa 6 w godz. 8:00-11:00 dzieci będą mogły wymienić się przeróżnymi przedmiotami z innymi dziećmi. Do tej pory takie akcje odbyły się już w Białymstoku i Żyrardowie i okazały się sporym sukcesem.

- Jeżeli macie jakieś zabawki, z których Wasze dzieci czy wnuki już wyrosły, a chcecie dostać inne zabawki, to wymieniajmy się. Nie wszystko trzeba kupować - zachęca Krzysztof Skórzyński, prowadzący Dzień Dobry TVN.

Cel Wielkiej Wymiany Zabawek

Wielka Wymiana Zabawek ma na celu zwrócenie uwagi na postępujący konsumpcjonizm, czyli nadmierne przywiązywanie wagi do dóbr materialnych. Chodzi w niej o to, by zamiast kupować kolejne przedmioty, wymienić się nimi. Można przynieść wszystkie dziecięce przedmioty, które już nam się znudziły, a nadal są w dobrym stanie, m.in. książki, klocki, samochody, lalki, rolki, hulajnogi, autka, gry.