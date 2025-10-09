Logo strona główna
Ciekawostki

Tajny tunel cesarski w Koloseum otwarty dla zwiedzających

Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Rzym. Koloseum na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
W Koloseum otwarto tak zwane Przejście Kommodusa. To tajny tunel cesarski i miejsce, w którym miało dojść do zamachu na życie słynnego cesarza, syna Marka Aureliusza.

W Rzymie, w podziemiach Koloseum, po raz pierwszy otwarto dla zwiedzających tzw. Przejście Kommodusa. To sekretny tunel od pierwszego wieku naszej ery używany przez cesarzy, którzy przechodzili nim do przeznaczonych dla nich honorowych miejsc na widowni. Przejście otwarto po długich i gruntownych pracach konserwatorskich.

Na razie udostępniono około 30 metrów korytarza, ale prace przy jego konserwacji będą kontynuowane, by zwiedzający mogli przejść przez cały tunel. - To przejście zostało otwarte dla publiczności po raz pierwszy. Dzięki temu odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak wyglądało życie cesarza - powiedziała archeolożka Barbara Nazzaro.

To oszustwo się nasila. Policja ostrzega turystów
Kim był Kommodus?

Kommodus był cesarzem rzymskim, synem Marka Aureliusza. Żył w latach 161-192 i zasłynął rządami twardej ręki. Jest opisywany jako cesarz ekstrawagancki, okrutny i zdeprawowany. Nosił skórę lwa i maczugę. Podczas organizowanych w Koloseum widowisk sam też występował jako gladiator. Jego postać przypomniał film Ridleya Scotta, gdzie w rolę Kommodusa wcielił się Joaquin Phoenix.

Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Źródło: ANSPAP/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSIA
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Źródło: PAP/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Źródło: PAP/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
Źródło: PAP/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Przejście zostało odkryte przez archeologów dopiero w XIX wieku. Nosi imię Kommodusa, ponieważ - według źródeł historycznych - przeżył on próbę zamachu właśnie w podziemnym przejściu. Cesarz był celem wielu spisków i bał się zamachu. Miał nawet kazać zainstalować na końcu korytarza tunelu lustro, by mógł zobaczyć, czy na zakręcie nie czyhają na niego wrogowie - przypomniał dziennik "Il Messaggero". - To było tajne, ekskluzywne i chronione przejście. Pamiętajmy, że w Koloseum mieściło się do 50 tysięcy osób, wśród których mogli być zamachowcy - powiedziała kierująca zespołem archeologów Federica Rinaldi.

Tajne przejście w Koloseum było bogato zdobione. Ściany były pierwotnie wyłożone marmurem, który z czasem zastąpiły malowidła i płaskorzeźby przedstawiające pejzaże oraz sceny z mitologii i nawiązujące do spektakli na arenie amfiteatru. Dzięki przeprowadzonym pracom można zobaczyć wiele z zachowanych zdobień ścian i sufitu.

Makabryczny wypadek przy Koloseum
Autorka/Autor: pb//am

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica