Przypomina koalę, ale jest od niej znacznie większy i w przeciwieństwie do swojej kuzynki nie budzi zbyt dobrych skojarzeń wśród turystów. Co więcej, w odróżnieniu od koali, tak zwany spadający niedźwiedź po prostu nie istnieje. Jak powstała legenda o krwiożerczym stworzeniu i dlaczego Australijczycy lubią straszyć nim turystów?

O mitycznym zwierzęciu rodem z Australii przypomniał w tym tygodniu portal CNN, zauważając, że choć w wielu krajach mówi się o istnieniu stworzeń, których nigdy nie widziano - przykładem może być Potwór z Loch Ness w Szkocji . W przypadku australijskiego "drop bear" (dosłownie "spadający niedźwiedź" - red.), jest "pewien haczyk": w istnienie mitycznego zwierzaka "nie wierzy żaden Australijczyk, służy on po prostu do straszenia ludzi, zwykle obcokrajowców" - podkreśla amerykański nadawca.

Na czym polega straszenie? Z przekazów medialnych wynika, że Australijczyk zwykle ostrzega turystę przed spadającym niedźwiedziem, gdy ten wybiera się do buszu. Gdy turysta pyta, czym są owe zwierzęta, w odpowiedzi słyszy, że to okrutne, szponiaste stworzenia, które niespodziewanie spadają z drzew. - To sprawia, że (turyści) spoglądają na drzewa podenerwowani - mówi CNN Ian Coate, założyciel strony internetowej Mythic Australia, przybliżającej mity australijskie. - Reakcje są tak piękne, że po prostu przemawiają do australijskiego poczucia humoru - dodaje.