Gdzie w Europie są największe nierówności majątkowe? Zaskakujący lider

Spośród państw Europy największe nierówności majątkowe występują w Szwecji. Portal Euronews zauważa, że może to być zaskakujące, zważywszy na fakt, że zazwyczaj kraj ten przoduje w rankingach dotyczących dobrobytu. Zdaniem ekspertki dr Lisy Pelling wynika to m.in. z obowiązującego tam systemu podatkowego.

W dokumencie majątek definiowano jako wartość posiadanych przez gospodarstwa domowe aktywów finansowych oraz realnych, głównie mieszkań, pomniejszoną o ich zadłużenie. Dysproporcje w zakresie bogactwa zmierzono za pomocą współczynnika Giniego - im wyższa jego wartość, tym większa nierówność majątkowa, przy czym zero oznacza całkowitą równość.

Szwecja liderem zestawienia

Euronews zauważa, że zaskakującym może być fakt, że kraj nordycki, Szwecja, znajduje się tak wysoko w zestawieniu państw z nierównościami ekonomicznymi, podczas gdy zazwyczaj przoduje on wraz z innymi krajami regionu w rankingach dotyczących dobrobytu.

Cytowana przez portal dr Lisa Pelling, dyrektorka sztokholmskiego think tanku Arena Idé, wskazuje, że głównym powodem takiej sytuacji jest szwedzki system podatkowy. - W ciągu ostatnich dziesięcioleci znieśliśmy szereg podatków od majątku. W Szwecji nie ma obecnie podatku od majątku, nie ma też podatku od spadków, darowizn i nieruchomości - powiedziała. - Mamy też bardzo niskie podatki od firm. Oznacza to, że bogaci ludzie mają wiele możliwości, by wzbogacać się jeszcze bardziej - dodała.