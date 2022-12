Są rewelacją mundialu i bohaterami Maroka. Urodzili się jednak poza krajem, dla którego grają

Strzelec decydującego karnego w meczu z Hiszpanią grał przeciwko rodakom, dla bramkarza szczególne było grupowe starcie z Kanadą, duża grupa zawodników będzie miała rozdarte serca, jeśli dojdzie do rywalizacji z Holandią. Reprezentacja Maroka, która właśnie awansowała do ćwierćfinału katarskiego mundialu, oparta jest na piłkarzach urodzonych w innych krajach. Skąd pochodzą jej zawodnicy?

We wtorkowe popołudnie reprezentacja Maroka, po bezbramkowym remisie w regulaminowym czasie gry i dogrywce, pokonała w rzutach karnych Hiszpanię i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. "Lwy Atlasu" nigdy wcześniej nie dotarły do tego etapu mundialu i są dopiero czwartą drużyną w historii Afryki, której udała się ta sztuka. Tyle że marokańska kadra jest w gruncie rzeczy drużyną bardziej europejską niż afrykańską. 14 z 26 zawodników powołanych do reprezentacji Maroka na katarski mundial urodziło się i rozwijało piłkarsko poza granicami tego kraju, głównie w Europie.

Maroko zagra w ćwierćfinale MŚ Maroko zagra w ćwierćfinale MŚ Getty Images

Bono i Hakimi - bohaterowie z Kanady i Hiszpanii

Głównym bohaterem Marokańczyków po awansie do ćwierćfinału jest bramkarz Bono (a właściwie Yassine Bonou), który w serii jedenastek ani razu nie dał się pokonać Hiszpanom - dwa strzały obronił, jeden zatrzymał się na słupku. Grający na co dzień w hiszpańskiej Sevilli golkiper na świat przyszedł ponad 5 tysięcy kilometrów od granic kraju, który reprezentuje - w kanadyjskim Montrealu. Piłkarsko rozwijał się jednak już w Maroku, kraju pochodzenia swoich rodziców, do którego wrócił wraz z nimi, gdy miał siedem lat. Kanadyjska federacja próbowała namówić go do gry dla swojej reprezentacji, ale Bono już na poziomie kadry młodzieżowej postawił na Maroko.

Bono, bramkarz Maroka Maroko w ćwierćfinale mundialu Getty Images

Inny bohater sensacyjnego ćwierćfinalisty to Achraf Hakimi. To on zakończył konkurs rzutów karnych, i to w pięknym stylu - delikatną podcinką obok bezradnego bramkarza rywali. Dla Hakimiego mecz z Hiszpanią był wyjątkowy nie tylko ze względu na historyczną stawkę. Prawy obrońca Paris Saint-Germain urodził się w Madrycie, a piłkarskiego rzemiosła uczyli go w szkółce Realu. Pojawił się nawet na kilku zgrupowaniach hiszpańskich młodzieżówek, jednak stwierdził, że w koszulce "La Roja" czuje się nieswojo. Zamienił ją więc na inny czerwony trykot - ten marokański. W reprezentacji kraju swoich rodziców zadebiutował w 2016 roku, od tamtej pory zagrał dla niej już ponad 50 meczów.

Hiszpańskie obywatelstwo ma również rezerwowy bramkarz reprezentacji Maroka, Munir. On urodził się jednak w Afryce, a konkretnie w Melilli, jednej z dwóch - obok Ceuty - hiszpańskich enklaw położonych na wybrzeżu Maroka.

Gdzie urodzili się reprezentanci Maroka?

Największa grupa zawodników marokańskiej reprezentacji pochodzi z krajów Beneluksu. W Holandii urodzili się i dorastali: obrońca Noussair Mazraoui, pomocnicy Sofyan Amrabat i Hakim Ziyech, a także napastnik Zakaria Aboukhlal. Z kolei w Belgii na świat przyszli: pomocnicy Ilias Chair, Selih Amallah i Bilal El Khannouss oraz napastnik Anas Zaroury.

Podstawowy środkowy obrońca i kapitan reprezentacji Maroka, Romain Saïss, urodził się niedaleko francuskiego Lyonu, skrzydłowy Sofiane Boufal - w Paryżu. Napastnik Walid Cheddira, który w dogrywce miał świetną okazję do tego, by rozstrzygnąć losy meczu jeszcze przed serią rzutów karnych, pochodzi z Włoch, a całą dotychczasową karierę spędził w tamtejszych klubach.

14 urodzonych poza granicami Maroka piłkarzy to "zaledwie" połowa reprezentacji tego kraju, ale w rzeczywistości ich znaczenie dla drużyny jest jeszcze większe. Wystarczy wspomnieć, że w wyjściowej jedenastce na mecz z Hiszpanią znalazło się aż ośmiu graczy z tej grupy. I to oni - Bono, Hakimi, Mazzraoui czy Ziyech - są największymi gwiazdami zespołu.

Mundial. Maroko - kiedy gra następny mecz?

O półfinał mistrzostw świata Maroko zagra z Portugalią, która w 1/8 finału rozgromiła nieźle prezentującą się w fazie grupowej Szwajcarię. Początek meczu Maroko-Portugalia w sobotę o godz. 16. Zwycięzca tego meczu o miejsce w finale powalczy z Francuzami lub Anglikami.

Autor:kgo//am

Źródło: Transfermarkt.com, tvn24.pl