Jakie kraje łączy most nad Sundem? Pytanie z "Milionerów"

Most nad Sundem łączy:

Pan Paweł miał swój typ, jednak nie był go do końca pewien. Poprosił więc o pomoc publiczność.

40 procent osób wybrało odpowiedź B. Na A i C zagłosowało kolejno 25 i 23 procent osób, a na odpowiedź D - 12 procent osób. To jednak nie przekonało do końca uczestnika.

Most nad Sundem

Most nad Sundem to most łączący duńską Kopenhagę i szwedzkie miasto Malmö. Liczy 7845 metrów długości i przebiega nad cieśniną Sund. Poprawna odpowiedź na pytanie z "Milionerów" to B.