Pytanie w "Milionerach" o znaczenie słowa melchior

Melchior to celtyckie imię, stop metali, związek chloru z mendelewem czy pseudonim pisarza Wańkowicza? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych odpowiadała pani Judyta Perczak z Rzeczniowa-Kolonii.

Melchior to:

A: celtyckie imię B: stop metali C: związek chloru z mendelewem D: pseudonim pisarza Wańkowicza

Uczestniczka "Milionerów" do pytania za 20 tysięcy złotych przystąpiła ze wszystkimi kołami ratunkowymi. Nie była pewna, co kryje się pod słowem "melchior", postanowiła więc sięgnąć po jedno z kół - pół na pół.

Nie była jednak pewna, czy Melchior to pseudonim pisarza czy jego prawdziwe imię. Dlatego zdecydowała się skorzystać z kolejnego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela. Zadzwoniła do swojej siostry Kamili.