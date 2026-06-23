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Malwina Żuchniewicz świętuje doktorat. "Wiele poświęceń"

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Malwina Żuchniewicz
Ekstremalny upał zbliża się do Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mirek Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski
Prezenterka Malwina Żuchniewicz, którą widzowie znają z prognoz pogody w TVN, TVN24 i TTV, podzieliła się w mediach społecznościowych wyjątkową wiadomością. "Za mną promocja doktorska. Piękne, dostojne, bardzo uroczyste wydarzenie" - napisała. Choć pracę doktorską obroniła już kilka miesięcy temu, teraz świętowała z bliskimi odebranie listu gratulacyjnego z rąk rektora warszawskiej uczelni.

Malwina Żuchniewicz, prezenterka pogody, związana jest z kanałami TVN od kilku miesięcy i szybko zyskała sympatię widzów. Teraz podzieliła się z obserwatorami swoim sukcesem naukowym, zaznaczając, że po ośmiu miesiącach od obrony pracy doktorskiej było miło "wrócić do tego sukcesu, o którym na co dzień się zapomina, a który wymagał tak wiele pracy i poświęceń".

Prezenterka w czerwcu odebrała z rąk rektora Uniwersytetu Warszawskiego list gratulacyjny. Dziś z dumą przyznaje, że uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Na czym koncentrowała się w badaniach naukowych? - Kryzysy w mediach społecznościowych. To dotąd największa przeprowadzona analiza ponad 50. sytuacji kryzysowych - przyznaje w TVN24.

Malwina Żuchniewicz
Malwina Żuchniewicz
Źródło zdjęcia: Mirek Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski

Jak zaznacza, dzięki temu, że opisała model pomagający rozwiązać podobne sytuacje, praca ma wartość szkoleniową dla branży PR. - Ten doktorat jest bardzo praktyczny, a firmy mogą korzystać z tego modelu do działań szkoleniowych - dodaje. Mówi też, że została w swojej dyscyplinie zgłoszona do nagrody premiera, a wyników można spodziewać się jesienią.

Malwina Żuchniewicz: mam duży szacunek do natury i pogody

Prócz pracy w telewizji Żuchniewicz dalej będzie związana z Wydziałem Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego i przejdzie na etat naukowy. Będzie skupiać się na badaniach i pracy dydaktycznej.

Natura, jak mówi, fascynowała ją od zawsze. - Od początku idę dwutorowo. Pogoda była mi zawsze bardzo bliska. Interesuję się niebem, astrologią, tym, co dzieje się w gwiazdach. - O tym się na co dzień nie mówi, gdy jest wszystko dobrze, ale zjawiska pogodowe mają ogromny wpływ na nasze życie. Jak trwoga, to pogoda - komentuje. Najpiękniejsze zjawisko? Zorza polarna - wskazuje. - Podróżowałam tam, gdzie można ją zaobserwować - mówi.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pogodaMedia społecznościoweTVNTVN24
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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