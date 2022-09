Elżbieta II była wyjątkową monarchinią. Gościła półtora miliona osób, 42 razy okrążyła Ziemię

42 razy dookoła świata

Jak wyliczył "The Daily Telegraph", królowa odbyła podróże na dystansie równym 42-krotnemu okrążeniu Ziemi . Z zagranicznych wypraw zrezygnowała dopiero w wieku 89 lat, w listopadzie 2015 roku. W najdłuższą podróż wyruszyła zaledwie kilka miesięcy po koronacji: w ciągu 168 dni na przełomie 1953 i 1954 roku odwiedziła 13 krajów.

Rekordowa liczba spotkań

300 tysięcy kartek z gratulacjami dla stulatków

Jedną z tradycji kultywowanych przez Elżbietę II w ciągu 70 lat panowania było wysyłanie kartek z gratulacjami do osób, które skończyły 100 lat. W imieniu królowej wysłano około 300 tysięcy kartek z gratulacjami do stulatków i ponad 900 tysięcy do par obchodzących 60-lecie małżeństwa.