Słynne miasto zapowiada rekordowy podatek dla turystów

Zdaniem władz "turyści muszą również ponieść koszty przeciwdziałania nadmiernej turystyce".

Będzie to najwyższy podatek turystyczny w Japonii i jeden z najwyższych na świecie.

Władze Kioto chcą ograniczyć liczbę turystów odwiedzających to jedno z najpopularniejszych japońskich miast. W poniedziałek zapowiedziały, że od 1 marca 2026 roku obowiązujący w mieście podatek doliczany turystom do ceny noclegu zostanie znacząco zwiększony. Ma być proporcjonalny do ceny noclegu i sięgać nawet 10 tys. jenów (równowartość ok. 240 zł) za osobę za noc. Proponowaną zmianę w prawie zatwierdził 3 października minister spraw wewnętrznych i komunikacji.

Rekordowy podatek turystyczny

Dotychczas wysokość podatku turystycznego w Kioto również zależna była od ceny noclegu, wahała się jednak od 200 jenów (ok. 5 zł) do 1000 jenów (24 zł) za noc. Nowe stawki również będą się zaczynać od 200 jenów podatku przy noclegach o wartości poniżej 6 tys. jenów, później opłata będzie jednak znacznie wyraźniej rosnąć. Najwyższa stawka 10 tys. jenów będzie miała zastosowanie do pobytów w hotelach, których koszt za noc wyniesie 100 tys. jenów (około 2,4 tys. złotych) lub więcej.

Uczniowie i opiekunowie wycieczek szkolnych pozostaną zwolnieni z opłaty, tak jak dotychczas.

Wzrost miejskich dochodów

Napływ turystów w Kioto powoduje tłumy zarówno w lokalnej komunikacji miejskiej, jak i w atrakcjach turystycznych. Zdaniem władz miasta "turyści muszą również ponieść koszty przeciwdziałania nadmiernej turystyce". To pierwsza podwyżka podatku od zakwaterowania, od kiedy został wprowadzony w październiku 2018 roku.

Będzie to rekordowy podatek turystyczny w skali kraju i jeden z najwyższych na świecie. Wpływy z niego mają zostać przeznaczone na poprawę infrastruktury miejskiej i środki łagodzące korki w Kioto.

Po korekcie prognozuje się, że dochody miasta z podatku od zakwaterowania wzrosną mniej więcej dwukrotnie - z około 5,91 mld jenów (ok 143 mln zł) w tym roku fiskalnym do 12,6 mld jenów (327,2 mln zł) w przyszłym roku fiskalnym. Obie kwoty są szacunkowe.

